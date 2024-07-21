Росіяни зосереджують сили для наступу на Харківщині – ОСУВ "Хортиця"

Ворог перемістив додаткові штурмові групи в район Глибокого Харківської області з метою підготовки до наступальних дій.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У районі населеного пункту Глибоке з метою підготовки до наступальних дій противник перемістив додаткові штурмові групи 155 окремої бригади морської піхоти ТОФ і 18 мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Використовує БпЛА для дистанційного мінування місцевості".

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Деталі: За словами Волошина, в районі населеного пункту Муром на території РФ було відзначено прибуття додаткового особового складу 41 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії з метою поповнення поточного некомплекту особового складу. Своєю чергою в районі центральної та східної частини Вовчанська окупанти продовжують перегрупування штурмових груп 138 окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6 армії та 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу для проведення штурмових дій.

"Також підтверджено, що штурмовий загін 153 танкового полку 47 танкової дивізії вс РФ виведено на відновлення, його позиції зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу і загону "Ахмат", - наголосив речник.