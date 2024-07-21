Россияне сосредотачивают силы для наступления на Харьковщине – ОСУВ "Хортица"

Враг переместил дополнительные штурмовые группы в район Глубокого Харьковской области с целью подготовки к наступательным действиям.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В районе населенного пункта Глубокое с целью подготовки к наступательным действиям противник переместил дополнительные штурмовые группы 155 отдельной бригады морской пехоты ТОФ и 18 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса. Использует БпЛА для дистанционного минирования местности".

Реклама:

Детали: По словам Волошина, в районе населенного пункта Муром на территории РФ было отмечено прибытие дополнительного личного состава 41 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии с целью пополнения текущего некомплекта личного состава.

В свою очередь в районе центральной и восточной части Волчанска оккупанты продолжают перегруппировку штурмовых групп 138 отдельной мотострелковой бригады, 1009 мотострелкового полка 6 армии и 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса для проведения штурмовых действий.

"Также подтверждено, что штурмовой отряд 153 танкового полка 47 танковой дивизии ВС РФ выведен на восстановление, его позиции занял личный состав 128 отдельной мотострелковой бригады 44 армейского корпуса и отряда "Ахмат", - подчеркнул спикер.