Байден підтримав Гарріс як кандидатку в президенти від демократів

Президент США Джо Байден, який у неділю ввечері оголосив про вихід із президентських перегонів у США, підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

Джерело: Байден у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: Повідомлення про це Байден опублікував невдовзі після свого листа про відмову йти на вибори.

Реклама:

Президент, що був обраний від Демократичної партії, звернувся до своїх однопартійців, які будуть змушені шукати заміну для нього у виборчому бюллетені.

"Мої колеги-демократи, я вирішив не приймати номінацію і зосередити всю свою енергію на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну", – нагадав він зміст свого попереднього повідомлення.

Байден розповів, що лишається задоволений тим, що 4 роки тому під час передвиборчих перегонів обрав віце-президенткою Камалу Гарріс.

ВІДЕО ДНЯ

"Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь ухвалював. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року", – додав він.

Варто зауважити, що Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів. Однак видається малореальним, що партія виступить проти його пропозиції – у тому числі зважаючи на дуже малий часовий проміжок для ухвалення рішення. Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"

Що передувало: У неділю ввечері Байден заявив про вихід із президентських перегонів.