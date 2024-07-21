Байден підтримав Гарріс як кандидатку в президенти від демократів
Президент США Джо Байден, який у неділю ввечері оголосив про вихід із президентських перегонів у США, підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.
Джерело: Байден у соцмережі Х, пише "Європейська правда"
Деталі: Повідомлення про це Байден опублікував невдовзі після свого листа про відмову йти на вибори.
Президент, що був обраний від Демократичної партії, звернувся до своїх однопартійців, які будуть змушені шукати заміну для нього у виборчому бюллетені.
"Мої колеги-демократи, я вирішив не приймати номінацію і зосередити всю свою енергію на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну", – нагадав він зміст свого попереднього повідомлення.
Байден розповів, що лишається задоволений тим, що 4 роки тому під час передвиборчих перегонів обрав віце-президенткою Камалу Гарріс.
"Це було найкраще рішення, яке я коли-небудь ухвалював. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення Камалі як кандидату від нашої партії цього року", – додав він.
Варто зауважити, що Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів. Однак видається малореальним, що партія виступить проти його пропозиції – у тому числі зважаючи на дуже малий часовий проміжок для ухвалення рішення. Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"
Що передувало: У неділю ввечері Байден заявив про вихід із президентських перегонів.