Байден поддержал Харрис как кандидата в президенты от демократов

Президент США Джо Байден, который в воскресенье вечером объявил о выходе из президентской гонки в США, поддержал Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.

Источник: Байден в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Сообщение об этом Байден опубликовал вскоре после своего письма об отказе идти на выборы.

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Президент, который был избран от Демократической партии, обратился к своим однопартийцам, которые будут вынуждены искать замену для него в избирательном бюллетене.

"Мои коллеги-демократы, я решил не принимать номинацию и сосредоточить всю свою энергию на выполнении обязанностей президента до конца моего срока", - напомнил он содержание своего предыдущего сообщения.

Байден рассказал, что остается доволен тем, что 4 года назад во время предвыборной гонки выбрал вице-президентом Камалу Харрис.

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"Это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Сегодня я хочу предложить свою полную поддержку и одобрение Камале как кандидату от нашей партии в этом году", - добавил он.

Стоит заметить, что Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения - в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения. Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовских выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"

Что предшествовало: В воскресенье Байден объявил о выходе из предвыборной гонки в США.