Поліція оголосила в розшук підозрюваного в причетності до вбивства Фаріон

Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Джерело: Національна поліція України

Підозрюваний в причетності до вбивства Ірини Фаріон. Відео поліції pic.twitter.com/6H6yonboRa Реклама: July 21, 2024

Дослівно: "Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон.

Прикмети розшукуваного:

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вік - близько 20 років;

зріст - 170-180 см;

худорлявої статури.

На момент скоєння злочину був одягнений у: спортивні штани темного кольору; чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої – футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні; на голові – панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями; на ногах – білі високі шкарпетки, кросівки черво-чорні з білою підошвою; на руках – червоні рукавиці".

Деталі: Поліція також опублікувала фото чоловіка і відео з ним.

Тих, хто володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника, закликають телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102.

Поліція просить не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного чоловіка або схожої на нього особи.

Передісторія:

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