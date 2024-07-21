Полиция объявила в розыск подозреваемого в причастности к убийству Фарион

Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству языковеда Ирины Фарион.

Источник: Национальная полиция Украины

Підозрюваний в причетності до вбивства Ірини Фаріон. Відео поліції pic.twitter.com/6H6yonboRa Реклама: July 21, 2024

Дословно: "Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.

Приметы разыскиваемого:

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возраст - около 20 лет;

рост - 170-180 см;

худощавого телосложения.

На момент совершения преступления был одет в: спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой - футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне; на голове - панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями; на ногах - белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой; на руках - красные перчатки".

Детали: Полиция также опубликовала фото и видео мужчины.

подозреваемый, фото полиции

Тех, кто владеет информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника, призывают звоните по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102.

Полиция просит не принимать никаких мер для самостоятельного задержания разыскиваемого мужчины или похожего на него лица.

Предыстория:

В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.

Позже Фарион умерла в больнице.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.

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