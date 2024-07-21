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Полиция объявила в розыск подозреваемого в причастности к убийству Фарион

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 июля 2024, 21:50
Полиция объявила в розыск подозреваемого в причастности к убийству Фарион

Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству языковеда Ирины Фарион.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион.

Приметы разыскиваемого:

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  • возраст - около 20 лет;
  • рост - 170-180 см;
  • худощавого телосложения.

На момент совершения преступления был одет в: спортивные штаны темного цвета; черную кофту с длинным рукавом, сверху которой - футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне; на голове - панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями; на ногах - белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой; на руках - красные перчатки".

Детали: Полиция также опубликовала фото и видео мужчины.

подозреваемый, фото полиции
подозреваемый, фото полиции

Тех, кто владеет информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника, призывают звоните по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102.

Полиция просит не принимать никаких мер для самостоятельного задержания разыскиваемого мужчины или похожего на него лица.

Предыстория:

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Темы: Фарионполицияубийство
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