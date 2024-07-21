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Трамп жорстко відреагував на рішення Байдена знятися з перегонів

Катерина ТищенкоНеділя, 21 липня 2024, 22:20
Трамп жорстко відреагував на рішення Байдена знятися з перегонів
Дональд Трамп, фото Getty Images

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що чинний президент Джо Байден, який у неділю заявив про вихід із виборчих перегонів, ніколи не був придатний до посади президента.

Джерело: Трамп у соціальній мережі Truth Social

Пряма мова: "Шахрай Джо Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти, і, звичайно, не придатний для того, щоб виконувати свої обов'язки – і ніколи не був! Він досягнув посади президента лише завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу".

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Деталі: Як стверджує Трамп, всі, хто оточував Байдена, включаючи його лікаря і ЗМІ, нібито знали, що той "не здатний бути президентом".

"І він ним не був – а тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон, абсолютно неперевірених, багато з них з в'язниць, психіатричних лікарень, а також рекордна кількість терористів. Ми сильно постраждаємо від його президентства, але дуже швидко виправимо завдану ним шкоду", – написав кандидат від республіканців.

Що передувало: У неділю ввечері Байден заявив про вихід із президентських перегонів

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Він також підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

Теми: ТрампБайденСШАвибори
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