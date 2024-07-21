Трамп жестко отреагировал на решение Байдена сняться с гонки

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что действующий президент Джо Байден, который в воскресенье заявил о выходе из избирательной гонки, никогда не был пригоден к должности президента.

Источник: Трамп в социальной сети Truth Social

Прямая речь: "Мошенник Джо Байден не был пригоден для того, чтобы баллотироваться в президенты, и, конечно, не пригоден для того, чтобы выполнять свои обязанности – и никогда не был! Он достиг должности президента только благодаря лжи, фейковым новостям и потому, что не выходил из своего подвала".

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Детали: Как утверждает Трамп, все, кто окружал Байдена, включая его врача и СМИ, якобы знали, что тот "не способен быть президентом".

"И он им не был – а теперь посмотрите, что он сделал с нашей страной: миллионы людей пересекают нашу границу, совершенно непроверенных, многие из них из тюрем, психиатрических больниц, а также рекордное количество террористов. Мы сильно пострадаем от его президентства, но очень быстро исправим нанесенный им ущерб", - написал кандидат от республиканцев.

Что предшествовало: В воскресенье Байден объявил о выходе из предвыборной гонки в США.

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Он также поддержал Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.