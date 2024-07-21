Рятувальники не знайшли тіло хлопця біля місця обриву канатної дороги у Києві

Рятувальники не знайшли тіло хлопця, який міг загинути внаслідок обриву канатної дороги через Дніпро у Києві, пошукові роботи буде продовжено в понеділок.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Києві

Дослівно: "Інформація щодо пошуку людини біля Пішохідного мосту. Наразі, станом на 21:25 пошуково-рятувальні роботи завершено. Тіло, ймовірно хлопця 2004 року народження, не знайдено.

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Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8000 кв. м дна річки під час занурень, а також 12 000 кв. м за допомогою Ехолоту".

Деталі: У ДСНС додали, що роботи буде продовжено в понеділок, за узгодженням з Національною поліцією.

Що передувало: 21 липня близько 13:45 в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро.

ВІДЕО ДНЯ

За даними поліції, під час обриву канатної дороги на ній перебував 20-річний хлопець.

Київська міська прокуратура повідомила, що раніше вимагала в суді зупинити роботу канатної дороги через Дніпро у Києві, де, імовірно, в неділю загинула людина.