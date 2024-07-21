Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Спасатели не нашли тело парня возле места обрыва канатной дороги в Киеве

Катерина ТищенкоВоскресенье, 21 июля 2024, 22:31
Спасатели не нашли тело парня возле места обрыва канатной дороги в Киеве
поисковая операция, фото ГСЧС

Спасатели не нашли тело парня, который мог погибнуть в результате обрыва канатной дороги через Днепр в Киеве, поисковые работы будут продолжены в понедельник.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Дословно: "Информация о поиске человека возле Пешеходного моста. Сейчас, по состоянию на 21:25 поисково-спасательные работы завершены. Тело, вероятно парня 2004 года рождения, не найдено.

Реклама:

Водолазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано 8000 кв. м дна реки во время погружений, а также 12 000 кв. м с помощью эхолота".

Детали: В ГСЧС добавили, что работы будут продолжены в понедельник, по согласованию с Национальной полицией.

Что предшествовало: 21 июля около 13:45 в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр

ВИДЕО ДНЯ

По данным полиции, во время обрыва канатной дороги на ней находился 20-летний парень.

Киевская городская прокуратура сообщила, что ранее требовала в суде остановить работу канатной дороги через Днепр в Киеве, где, вероятно, в воскресенье погиб человек.

Темы: ГСЧСКиевчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
ГСЧС
Россияне ударили повторно по Сумщине, когда спасатели тушили пожар
Из-под завалов в Одесском порту достали тело
В последнее время враг охотится на спасателей – глава ГСЧС
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: