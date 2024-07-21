Спасатели не нашли тело парня возле места обрыва канатной дороги в Киеве

Спасатели не нашли тело парня, который мог погибнуть в результате обрыва канатной дороги через Днепр в Киеве, поисковые работы будут продолжены в понедельник.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Дословно: "Информация о поиске человека возле Пешеходного моста. Сейчас, по состоянию на 21:25 поисково-спасательные работы завершены. Тело, вероятно парня 2004 года рождения, не найдено.

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Водолазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано 8000 кв. м дна реки во время погружений, а также 12 000 кв. м с помощью эхолота".

Детали: В ГСЧС добавили, что работы будут продолжены в понедельник, по согласованию с Национальной полицией.

Что предшествовало: 21 июля около 13:45 в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр.

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По данным полиции, во время обрыва канатной дороги на ней находился 20-летний парень.

Киевская городская прокуратура сообщила, что ранее требовала в суде остановить работу канатной дороги через Днепр в Киеве, где, вероятно, в воскресенье погиб человек.