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Гарріс збирається "заслужити і виграти" номінацію від Демпартії

Катерина ТищенкоНеділя, 21 липня 2024, 23:22
Гарріс збирається заслужити і виграти номінацію від Демпартії
Камала Гарріс, фото Getty Images

Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що має намір виграти номінацію від Демократичної партії на посаду президента.

Джерело: заява Гарріс, яку наводить The New York Times

Пряма мова: "Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію.

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До дня виборів залишилося 107 днів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо".

Деталі: Заява Гарріс була опублікована в рамках кампанії Байдена.

"Цим самовідданим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив протягом усього свого життя: ставить американський народ і нашу країну понад усе", - заявила віце-президентка.

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Вона додала, що "видатна спадщина досягнень (Байдена) не має собі рівних у сучасній американській історії, перевершуючи спадщину багатьох президентів, які перебували на посаді два терміни".

Що передувало: У неділю ввечері Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів

Він також підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

Теми: СШАвибори
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