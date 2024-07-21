Гарріс збирається "заслужити і виграти" номінацію від Демпартії
Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що має намір виграти номінацію від Демократичної партії на посаду президента.
Джерело: заява Гарріс, яку наводить The New York Times
Пряма мова: "Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію.
До дня виборів залишилося 107 днів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо".
Деталі: Заява Гарріс була опублікована в рамках кампанії Байдена.
"Цим самовідданим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив протягом усього свого життя: ставить американський народ і нашу країну понад усе", - заявила віце-президентка.
Вона додала, що "видатна спадщина досягнень (Байдена) не має собі рівних у сучасній американській історії, перевершуючи спадщину багатьох президентів, які перебували на посаді два терміни".
Що передувало: У неділю ввечері Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів.
Він також підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.