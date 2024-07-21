Гарріс збирається "заслужити і виграти" номінацію від Демпартії

Віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що має намір виграти номінацію від Демократичної партії на посаду президента.

Джерело: заява Гарріс, яку наводить The New York Times

Пряма мова: "Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію.

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До дня виборів залишилося 107 днів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо".

Деталі: Заява Гарріс була опублікована в рамках кампанії Байдена.

"Цим самовідданим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив протягом усього свого життя: ставить американський народ і нашу країну понад усе", - заявила віце-президентка.

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Вона додала, що "видатна спадщина досягнень (Байдена) не має собі рівних у сучасній американській історії, перевершуючи спадщину багатьох президентів, які перебували на посаді два терміни".

Що передувало: У неділю ввечері Джо Байден заявив про вихід із президентських перегонів.

Він також підтримав Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії.