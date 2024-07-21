Харрис собирается "заслужить и выиграть" номинацию от Демпартии

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена выиграть номинацию от Демократической партии на пост президента.

Источник: заявление Харрис, которое приводит The New York Times

Прямая речь: "Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию.

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До дня выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим".

Детали: Заявление Харрис было опубликовано в рамках кампании Байдена.

"Этим самоотверженным и патриотическим поступком президент Байден делает то, что он делал в течение всей своей жизни: ставит американский народ и нашу страну превыше всего", - заявила вице-президент.

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Она добавила, что "выдающееся наследие достижений (Байдена) не имеет себе равных в современной американской истории, превосходя наследие многих президентов, которые находились в должности два срока".

Что предшествовало: В воскресенье Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки в США.

Он также поддержал Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.