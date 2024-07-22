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Politico: Стали відомі кроки Байдена перед тим, як вийти з передвиборчої гонки

Олена ІвашківПонеділок, 22 липня 2024, 01:59
Politico: Стали відомі кроки Байдена перед тим, як вийти з передвиборчої гонки
Джо Байден, фото: Getty Images

В суботу ввечері президент США Джо Байден, який перебуває у своєму будинку на узбережжі штату Делавер та одужує від коронавірусу, дав зрозуміти невеликій групі близьких помічників, що "він готовий до альтернативного фіналу". 

Джерело: Politico

Деталі: Видання пише, що Байден провів останні кілька днів, консультуючись зі своїми старшими помічниками, в той час, як вони намагалися визначити шлях до перемоги в листопаді, повідомили обізнані люди, які захотіли залишитися анонімними.

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Але суботнього вечора Байден сказав невеликій групі близьких помічників, що готовий до альтернативного кінця. За словами джерел, провідні радники Майк Донілон і Стів Рікетті були присутні в місті Рехобот під час обговорення припинення кампанії Байдена, а також заступник керівника штабу Анні Томасіні та Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Рішення викликало хвилю активності в неділю. Байден окремо зателефонував віце-президенту Камалі Харріс, голові штабу Джеффу Зінтс та голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їх. Потім він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі та перед тим, як публічно оголосити про плани відмовитися від висування своєї кандидатури.

Повідомлення Байдена у Х стало сюрпризом для більшості інших співробітників Білого дому та передвиборчої кампанії, які не бачили жодних ознак того, що він переглядає свою участь у виборах. 

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Наразі Зінтс керує більшою частиною комунікації в стурбованій адміністрації, проводячи телефонні розмови як з членами Кабінету міністрів, так і з високопоставленими співробітниками Білого дому. У понеділок вранці Зінтс планує провести телефонну розмову з усіма співробітниками Білого дому, а також розмову з призначеними особами по всій виконавчій гілці влади.

"Я дуже пишаюся тим, що працюю на президента Джо Байдена, віце-президента Камалу Гарріс та американський народ - разом з усіма вами, найкращою командою Білого дому в історії", - написав Зінтс в електронному листі до співробітників. Попереду ще так багато роботи, і, як каже президент Байден, "немає нічого, що Америка не може зробити, коли ми робимо це разом".

Передісторія: 

Теми: БайденСША
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