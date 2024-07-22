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Politico: Стали известны шаги Байдена перед тем, как выйти из предвыборной гонки

Алена ИвашкивПонедельник, 22 июля 2024, 01:59
Politico: Стали известны шаги Байдена перед тем, как выйти из предвыборной гонки
Джо Байден, фото: Getty Images

В субботу вечером президент США Джо Байден, который находится в своем доме на побережье штата Делавэр и выздоравливает от коронавируса, дал понять небольшой группе близких помощников, что "он готов к альтернативному финалу". 

Источник: Politico

Детали: Издание пишет, что Байден провел последние несколько дней, консультируясь со своими старшими помощниками, в то время, как они пытались определить путь к победе в ноябре, сообщили осведомленные люди, которые захотели остаться анонимными.

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Но субботним вечером Байден сказал небольшой группе близких помощников, что готов к альтернативному концу. По словам источников, ведущие советники Майк Донилон и Стив Рикетти присутствовали в городе Рехобот во время обсуждения прекращения кампании Байдена, а также заместитель руководителя штаба Анни Томасини и Энтони Бернал, старший советник первой леди Джилл Байден.

Решение вызвало волну активности в воскресенье. Байден отдельно позвонил вице-президенту Камале Харрис, главе штаба Джеффу Зинтсу и главе кампании Джен О'Мелли Диллон, чтобы уведомить их. Затем он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме и перед тем, как публично объявить о планах отказаться от выдвижения своей кандидатуры.

Сообщение Байдена в Х стало сюрпризом для большинства других сотрудников Белого дома и предвыборной кампании, которые не видели никаких признаков того, что он пересматривает свое участие в выборах. 

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В настоящее время Зинтс руководит большей частью коммуникации в обеспокоенной администрации, проводя телефонные разговоры как с членами Кабинета министров, так и с высокопоставленными сотрудниками Белого дома. В понедельник утром Зинтс планирует провести телефонный разговор со всеми сотрудниками Белого дома, а также разговор с назначенными лицами по всей исполнительной ветви власти.

"Я очень горжусь тем, что работаю на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и американский народ - вместе со всеми вами, лучшей командой Белого дома в истории", - написал Зинтс в электронном письме к сотрудникам. Впереди еще так много работы, и, как говорит президент Байден, "нет ничего, что Америка не может сделать, когда мы делаем это вместе".

Что предшествовало

Темы: БайденСША
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