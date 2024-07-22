Окупанти заявили, що збили над РФ 75 українських дронів: в Туапсе горів НПЗ, в Морозовську здійнявся стовп чорного диму
Російське міноборони заявило, що протягом ночі засоби ППО нібито збили 75 українських безпілотників над територією РФ і в акваторії Чорного та Азовського морів, Telegram-канали публікують відео атаки в місті Туапсе − там горів НПЗ, а в Морозовську, де розташований військовий аеродром, зафільмували величезний стовп чорного диму.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram
Деталі: Повідомляють, що 47 дронів нібито перехопили і знищили над Ростовською областю, 8 − над Краснодарським краєм РФ, по 1 над Бєлгородською, Воронезькою та Смоленською областями. Ще 17 БПЛА нібито збили над акваторіями Чорного та Азовського морів.
Про жодні наслідки атаки і збивання дронів Міноборони РФ традиційно нічого не повідомляє.
Оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив, що "внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено інфраструктуру НПЗ у Туапсе".
"Фахівці ліквідують загоряння на площі 50 кв. метрів. На місці працюють 31 одиниця техніки, 91 людина. Пожежу локалізували та ліквідували відкрите горіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", − йдеться в повідомленні.
Однак російський Telegram-канал "Осторожно, новости" опублікував відео удару по НПЗ у Туапсе. На ньому видно політ безпілотника, чути звуки пострілів (імовірно, зі стрілецької зброї) і видно, як дрон влучає в ціль, після чого спалахує пожежа.
Момент удару по НПЗ у російському Туапсе. Відео з Telegram-каналу "Осторожно, новости" pic.twitter.com/nFM1Ss0OwT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2024
Ще одне відео з наслідками удару по НПЗ у місті Туапсе (Краснодарський край РФ). Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/CmkqJ8JinP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2024
Також Telegram-канал "Осторожно, новости" повідомляє, що в Ростовській області під удар безпілотників потрапило місто Морозовськ, поруч із яким розташований військовий аеродром.
Губернатор Василь Голубєв запевняє, що дрони збили, а внаслідок падіння уламків нібито тільки загорілася "суха рослинність".
Наслідки дронової атаки у місті Морозовськ Ростовської області. У Морозовську, як відомо, розташований військовий аеродром. Відео з російського Telegram-каналу "Осторожно, новости".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2024
*На відео присутня нецензурна лексика pic.twitter.com/nlz6zvtb5i
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що в російському місті Туапсе Краснодарського краю прогриміло кілька вибухів.