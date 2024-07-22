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Окупанти заявили, що збили над РФ 75 українських дронів: в Туапсе горів НПЗ, в Морозовську здійнявся стовп чорного диму

Ірина БалачукПонеділок, 22 липня 2024, 08:31
Окупанти заявили, що збили над РФ 75 українських дронів: в Туапсе горів НПЗ, в Морозовську здійнявся стовп чорного диму
Удар по НПЗ у Туапсе. Скриншот з відео з Telegram-каналу "Осторожно, новости"

Російське міноборони заявило, що протягом ночі засоби ППО нібито збили 75 українських безпілотників над територією РФ і в акваторії Чорного та Азовського морів,  Telegram-канали публікують відео атаки в місті Туапсе − там горів НПЗ, а в Морозовську, де розташований військовий аеродром, зафільмували величезний стовп чорного диму. 

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Повідомляють, що 47 дронів нібито перехопили і знищили над Ростовською областю, 8 − над Краснодарським краєм РФ, по 1 над Бєлгородською, Воронезькою та Смоленською областями. Ще 17 БПЛА нібито збили над акваторіями Чорного та Азовського морів.

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Про жодні наслідки атаки і збивання дронів Міноборони РФ традиційно нічого не повідомляє.

Оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив, що "внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено інфраструктуру НПЗ у Туапсе".

"Фахівці ліквідують загоряння на площі 50 кв. метрів. На місці працюють 31 одиниця техніки, 91 людина. Пожежу локалізували та ліквідували відкрите горіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", − йдеться в повідомленні.

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Однак російський Telegram-канал "Осторожно, новости" опублікував відео удару по НПЗ у Туапсе. На ньому видно політ безпілотника, чути звуки пострілів (імовірно, зі стрілецької зброї) і видно, як дрон влучає в ціль, після чого спалахує пожежа.

Також Telegram-канал "Осторожно, новости" повідомляє, що в Ростовській області під удар безпілотників потрапило місто Морозовськ, поруч із яким розташований військовий аеродром.

Губернатор Василь Голубєв запевняє, що дрони збили, а внаслідок падіння уламків нібито тільки загорілася "суха рослинність".

Передісторія:

Теми: Росіябезпілотники
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