Окупанти заявили, що збили над РФ 75 українських дронів: в Туапсе горів НПЗ, в Морозовську здійнявся стовп чорного диму

Удар по НПЗ у Туапсе. Скриншот з відео з Telegram-каналу "Осторожно, новости"

Російське міноборони заявило, що протягом ночі засоби ППО нібито збили 75 українських безпілотників над територією РФ і в акваторії Чорного та Азовського морів, Telegram-канали публікують відео атаки в місті Туапсе − там горів НПЗ, а в Морозовську, де розташований військовий аеродром, зафільмували величезний стовп чорного диму.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Деталі: Повідомляють, що 47 дронів нібито перехопили і знищили над Ростовською областю, 8 − над Краснодарським краєм РФ, по 1 над Бєлгородською, Воронезькою та Смоленською областями. Ще 17 БПЛА нібито збили над акваторіями Чорного та Азовського морів.

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Про жодні наслідки атаки і збивання дронів Міноборони РФ традиційно нічого не повідомляє.

Оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив, що "внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено інфраструктуру НПЗ у Туапсе".

"Фахівці ліквідують загоряння на площі 50 кв. метрів. На місці працюють 31 одиниця техніки, 91 людина. Пожежу локалізували та ліквідували відкрите горіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", − йдеться в повідомленні.

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Однак російський Telegram-канал "Осторожно, новости" опублікував відео удару по НПЗ у Туапсе. На ньому видно політ безпілотника, чути звуки пострілів (імовірно, зі стрілецької зброї) і видно, як дрон влучає в ціль, після чого спалахує пожежа.

Момент удару по НПЗ у російському Туапсе. Відео з Telegram-каналу "Осторожно, новости" pic.twitter.com/nFM1Ss0OwT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2024

Ще одне відео з наслідками удару по НПЗ у місті Туапсе (Краснодарський край РФ). Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/CmkqJ8JinP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2024

Також Telegram-канал "Осторожно, новости" повідомляє, що в Ростовській області під удар безпілотників потрапило місто Морозовськ, поруч із яким розташований військовий аеродром.

Губернатор Василь Голубєв запевняє, що дрони збили, а внаслідок падіння уламків нібито тільки загорілася "суха рослинність".

Наслідки дронової атаки у місті Морозовськ Ростовської області. У Морозовську, як відомо, розташований військовий аеродром. Відео з російського Telegram-каналу "Осторожно, новости".

*На відео присутня нецензурна лексика pic.twitter.com/nlz6zvtb5i — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 22, 2024

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