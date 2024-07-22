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Оккупанты заявили, что сбили над РФ 75 украинских дронов: в Туапсе горел НПЗ, в Морозовске поднялся столб черного дыма

Ирина БалачукПонедельник, 22 июля 2024, 08:31
Оккупанты заявили, что сбили над РФ 75 украинских дронов: в Туапсе горел НПЗ, в Морозовске поднялся столб черного дыма
Удар по НПЗ в Туапсе. Скриншот из видео из Telegram-канала "Осторожно, новости"

Российское минобороны заявило, что в течение ночи средства ПВО якобы сбили 75 украинских беспилотников над территорией РФ и в акватории Черного и Азовского морей; Telegram-каналы публикуют видео атаки в городе Туапсе − там горел НПЗ, а в Морозовске, где расположен военный аэродром, засняли огромный столб черного дыма. 

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Сообщается, что 47 дронов якобы перехватили и уничтожили над Ростовской областью, 8 − над Краснодарским краем РФ, по 1 над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. Еще 17 БПЛА якобы сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

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Ни о каких последствиях атаки и сбивания дронов Минобороны РФ традиционно ничего не сообщает.

Оперативный штаб Краснодарского кря РФ сообщил, что "в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе".

"Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров. На месте работают 31 единица техники, 91 человек. Пожар локализовали и ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, пострадавших нет", − говорится в сообщении.

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Однако российский Telegram-канал опубликовал видео удара по НПЗ в Туапсе. Нан нем видно полет беспилотника, слышно звуки выстрелов (вероятно, из стрелкового оружия) и видно, как дрон попадает в цель, после чего вспыхивает пожар.

Также Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что в Ростовской области под удар беспилотников попал город Морозовск, рядом с которым расположен военный аэродром.

Губернатор Василий Голубев уверяет, что дроны сбили, а в результате падения обломков якобы только загорелась "сухая растительность".

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Темы: Росcиябеспилотники
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