Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

"ГУРкіт" у Туапсе: дрони української розвідки атакували черговий НПЗ в Росії – джерело

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 липня 2024, 08:54
ГУРкіт у Туапсе: дрони української розвідки атакували черговий НПЗ в Росії – джерело
скриншот з відео російських пабліків

В ніч на 22 липня безпілотники української воєнної розвідки атакували нафтопереробний завод у місті Туапсе Краснодарського краю та спричинили пожежу на цьому об’єкті ВПК держави-агресорки.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в ГУР МОУ

Деталі: Безпілотники у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом. За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки російська ППО намагалася збити чотири дрони-камікадзе. Пізніше, близько 6:25, в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території обʼєкту розпочалася пожежа.

Реклама:

Загалом повідомляється принаймні про 8 БПЛА, які атакували НПЗ. Як зазначає пропагандистське ЗМІ "Russia Today", внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ.

Джерело УП додає, що ступінь ураження обʼєктів військово-промислового комплексу РФ наразі уточнюється.

Довідково: Туапсинський нафтопереробний завод – російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї РФ, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

ВІДЕО ДНЯ

НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 млн тонн на рік.

Теми: безпілотникиГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський

У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00

У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО

У США помітно зріс рейтинг схвалення Гарріс

мапаРосія атакувала півтори сотні об’єктів української інфраструктури за суботу

Олімпійські ігри-2024. Розклад змагань українських спортсменів на 28 липня

Усі новини...
безпілотники
Окупанти заявили, що збили над РФ 75 українських дронів: в Туапсе горів НПЗ, в Морозовську здійнявся стовп чорного диму
На Київщині працювала ППО
З'явилися фотографії нового дрона, яким росіяни атакували Київ
Останні новини
20:08
Джей Ді Венс: Трампу байдуже, як я його критикував вісім років тому
19:46
На пляжі в Італії помер українець: рятувався від ос
19:16
Депутати кількох країн Європи заявили про тиск Китаю через плани відвідати Тайвань
19:08
Формула-1Один піт-стоп краще двох: Джордж Рассел з Mercedes здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
18:52
Україна підготує мирний план до кінця листопада – Зеленський
18:34
У понеділок графіки відключень застосовуватимуть з 16:00 до 23:00
18:30
Росіяни вдруге за два дні обстріляли шахту на Донеччині
18:10
У МЗС Польщі після заяв Орбана запропонували Угорщині вийти з ЄС і НАТО
18:08
тенісДебют мрії: Марта Костюк впевнено перемогла Сунь на старті Олімпійських ігор-2024
17:56
Франція та Німеччина засудили удар по Голанських висотах, закликали до деескалації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: