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"ГУРкіт" в Туапсе: дроны украинской разведки атаковали очередной НПЗ в России – источник

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 июля 2024, 08:54
ГУРкіт в Туапсе: дроны украинской разведки атаковали очередной НПЗ в России – источник
скриншот с видео российских пабликов

В ночь на 22 июля беспилотники украинской военной разведки атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края РФ и вызвали пожар на этом объекте ВПК государства-агрессора.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: Беспилотники в небе над Туапсе были зафиксированы около 3:30 по местному времени. По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки российская ПВО пыталась сбить четыре дрона-камикадзе. Позже, около 6:25, в районе НПЗ прозвучало еще как минимум два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

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В целом сообщается по крайней мере о 8 БПЛА, которые атаковали НПЗ. Как отмечает пропагандистское СМИ "Russia Today", в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Источник УП добавляет, что степень поражения объектов военно-промышленного комплекса РФ уточняется.

Справка: Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае РФ, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" - ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

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НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 млн тонн в год.

Темы: беспилотникиГУР
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