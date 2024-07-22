"ГУРкіт" в Туапсе: дроны украинской разведки атаковали очередной НПЗ в России – источник

В ночь на 22 июля беспилотники украинской военной разведки атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края РФ и вызвали пожар на этом объекте ВПК государства-агрессора.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: Беспилотники в небе над Туапсе были зафиксированы около 3:30 по местному времени. По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки российская ПВО пыталась сбить четыре дрона-камикадзе. Позже, около 6:25, в районе НПЗ прозвучало еще как минимум два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

Реклама:

В целом сообщается по крайней мере о 8 БПЛА, которые атаковали НПЗ. Как отмечает пропагандистское СМИ "Russia Today", в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Источник УП добавляет, что степень поражения объектов военно-промышленного комплекса РФ уточняется.

Справка: Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае РФ, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" - ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

ВИДЕО ДНЯ

НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 млн тонн в год.