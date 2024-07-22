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В Якутії знайшли розбитим вертоліт: у ньому були співробітники ФСБ

Ірина БалачукПонеділок, 22 липня 2024, 09:31
В Якутії знайшли розбитим вертоліт: у ньому були співробітники ФСБ
Фото ілюстративне з російського Telegram-каналу Астра

Гелікоптер Robinson, у якому перебували троє співробітників ФСБ і який зник у Якутії після спрацьовування аварійного маяка 19 липня, знайшли розбитим.

Джерело: Східно-Сибірська транспортна прокуратура РФ у Telegram

Дослівно прокуратура: "У результаті пошуково-рятувальних робіт повітряне судно Robinson виявлено в повністю зруйнованому стані. Знайдено тіла пілота та 3 пасажирів".

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Деталі: Раніше повідомлялося, що гелікоптер Robinson зник в районі Алдано-Учурського хребта 19 липня.

За даними ЗМІ, на борту були пілот і троє співробітників ФСБ.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

Теми: Росіяавіа
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