В Якутії знайшли розбитим вертоліт: у ньому були співробітники ФСБ

Гелікоптер Robinson, у якому перебували троє співробітників ФСБ і який зник у Якутії після спрацьовування аварійного маяка 19 липня, знайшли розбитим.

Джерело: Східно-Сибірська транспортна прокуратура РФ у Telegram

Дослівно прокуратура: "У результаті пошуково-рятувальних робіт повітряне судно Robinson виявлено в повністю зруйнованому стані. Знайдено тіла пілота та 3 пасажирів".

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Деталі: Раніше повідомлялося, що гелікоптер Robinson зник в районі Алдано-Учурського хребта 19 липня.

За даними ЗМІ, на борту були пілот і троє співробітників ФСБ.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.