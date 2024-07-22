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В Якутии нашли разбитым вертолет: в нем были сотрудники ФСБ

Ирина БалачукПонедельник, 22 июля 2024, 09:31
В Якутии нашли разбитым вертолет: в нем были сотрудники ФСБ
Фото иллюстративное из российского Telegram-канала Астра

Вертолет Robinson, в котором находились трое сотрудников ФСБ и который пропал в Якутии после срабатывания аварийного маяка 19 июля, нашли разбитым.

Источник: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура РФ в Telegram

Дословно прокуратура: "В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии. Найдены тела пилота и 3 пассажиров".

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Детали: Ранее сообщалось, что вертолет Robinson пропал в районе Алдано-Учурского хребта 19 июля.

По данным СМИ, на борту были пилот и трое сотрудников ФСБ.

Почему это важно: После введения санкций против России за развязанную ею кровавую войну против Украины, в РФ участились аварии на воздушных суднах. Это объясняли недостатком необходимых деталей, которые РФ ранее импортировала из западных стран.

Темы: Росcияавиа
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