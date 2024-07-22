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Внаслідок нічного російського удару загинула жителька Херсона – ОВА

Євген КізіловПонеділок, 22 липня 2024, 15:46
Внаслідок нічного російського удару загинула жителька Херсона – ОВА
Колонада на в'їзді до Херсона. Фото: Getty Images

Російські війська вночі атакували Дніпровський район Херсона. Смертельні поранення дістала жінка.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Деталі: За його словами, наразі на місці трагедії працюють відповідні служби.

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Прокудін також показав відео Корабельного району Херсона після російських ударів 21 липня.

Він розповів, що окупаційні війська прицільно вдарили по багатоповерхівці – "прилетіло" по двох квартирах. Також понівечено автомобілі, що були припарковані поруч.

Вибухову травму та поранення голови отримав 52-річний чоловік, який знаходився у транспортному засобі. Нині він перебуває у лікарні у середньому стані тяжкості.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Внаслідок ворожих обстрілів Херсона у неділю постраждали шестеро людей.

Теми: Херсонобстрілжертвивійна
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