В результате ночного российского удара погибла жительница Херсона – ОВА
Российские войска ночью атаковали Днепровский район Херсона. Смертельные ранения получила женщина.
Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях
Детали: По его словам, сейчас на месте трагедии работают соответствующие службы.
Прокудин также показал видео Корабельного района Херсона после российских ударов 21 июля.
Он рассказал, что оккупационные войска прицельно ударили по многоэтажке - "прилетело" по двум квартирам. Также изуродованы автомобили, которые были припаркованы рядом.
Взрывную травму и ранение головы получил 52-летний мужчина, который находился в транспортном средстве. Сейчас он находится в больнице в среднем состоянии тяжести.
Что предшествовало: В результате вражеских обстрелов Херсона в воскресенье пострадали шесть человек.