В результате ночного российского удара погибла жительница Херсона – ОВА

Колоннада на въезде в Херсон. Фото: Getty Images

Российские войска ночью атаковали Днепровский район Херсона. Смертельные ранения получила женщина.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях

Детали: По его словам, сейчас на месте трагедии работают соответствующие службы.

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Прокудин также показал видео Корабельного района Херсона после российских ударов 21 июля.

Он рассказал, что оккупационные войска прицельно ударили по многоэтажке - "прилетело" по двум квартирам. Также изуродованы автомобили, которые были припаркованы рядом.

Взрывную травму и ранение головы получил 52-летний мужчина, который находился в транспортном средстве. Сейчас он находится в больнице в среднем состоянии тяжести.

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Что предшествовало: В результате вражеских обстрелов Херсона в воскресенье пострадали шесть человек.