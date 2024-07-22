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МОУ допустило до експлуатації в ЗСУ понад 20 зразків багі, мотоциклів та гідроциклів

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 липня 2024, 17:37
МОУ допустило до експлуатації в ЗСУ понад 20 зразків багі, мотоциклів та гідроциклів
фото - "Армія Inform"

Міністерство оборони звітує, що за 6 місяців 2024 року кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України понад 20 зразків спеціальної легкої автомототехніки, призначеної для пересування по пересіченій місцевості та виконання завдань на воді.

Джерело: пресслужба МОУ

Деталі: Для порівняння вказано, що у 2023 році арсенал сил оборони поповнили 7 зразків такого транспорту.

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До переліку кодифікованих зразків входить продукція відомих виробників всюдихідної легкої автомототехніки зі США, Азії та Європи.

Зокрема, серед нових зразків є багі (невеликі легкі автомобілі високої прохідності), мотоцикли з електродвигунами та двигунами внутрішнього згорання, чотири- та шестиколісні квадроцикли і гексоцикли. Також для потреб підрозділів Сил оборони кодифіковано гідроцикли — транспорт для пересування по воді.

 
фото Армія inform

Дослівно: "Спектр застосування таких транспортних засобів на фронті є досить широким. Легкий всюдихідний автомототранспорт використовують для переміщення особового складу та вантажів в умовах складного рельєфу місцевості та відсутності доріг, для евакуації поранених, логістичного забезпечення позицій на передньому краї, ведення розвідки або як мобільні вогневі точки".

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Довідково: Згідно з інформацєю Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, процедура отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів. Зразки ОВТ вітчизняного виробництва, які пройшли кодифікацію, дозволено закуповувати за кошти державного бюджету.

Теми: арміяМіноборони
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