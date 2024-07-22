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МОУ допустило к эксплуатации в ВСУ более 20 образцов багги, мотоциклов и гидроциклов

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 июля 2024, 17:37
МОУ допустило к эксплуатации в ВСУ более 20 образцов багги, мотоциклов и гидроциклов
фото - "Армія Inform"

Министерство обороны отчитывается, что за 6 месяцев 2024 года кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины более 20 образцов специальной легкой автомототехники, предназначенной для передвижения по пересеченной местности и выполнения задач на воде.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Для сравнения указано, что в 2023 году арсенал сил обороны пополнили 7 образцов такого транспорта.

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В перечень кодифицированных образцов входит продукция известных производителей вездеходной легкой автомототехники из США, Азии и Европы.

В частности, среди новых образцов есть багги (небольшие легкие автомобили высокой проходимости), мотоциклы с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания, четырех- и шестиколесные квадроциклы и гексоциклы. Также для нужд подразделений Сил обороны кодифицированы гидроциклы - транспорт для передвижения по воде.

 
фото Армія inform

Дословно: "Спектр применения таких транспортных средств на фронте является достаточно широким. Легкий вездеходный автомототранспорт используют для перемещения личного состава и грузов в условиях сложного рельефа местности и отсутствия дорог, для эвакуации раненых, логистического обеспечения позиций на переднем крае, ведения разведки или как мобильные огневые точки".

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Справка: Согласно информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, процедура получения номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники (ВВТ) упрощена до 10 дней. Образцы ВВТ отечественного производства, которые прошли кодификацию, разрешено закупать за средства государственного бюджета.

Темы: армияМинобороны
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