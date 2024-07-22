Суддя ОАСК, у якої знайшли російське громадянство, зібралася у відставку

Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова, яка, як встановили "Схеми", у 2002-му році отримала громадянство Росії, подала на розгляд до Вищої ради правосуддя заяву про відставку.

Джерело: "Радіо Свобода", ВРП

Деталі: Це питання стоїть у порядку денному на сайті Вищої ради правосуддя на 23 липня.

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Відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів", в разі задоволення заяви судді про відставку, вона буде отримувати щомісячне довічне грошове утримання в розмірі 50% винагороди судді. За 2023 рік Літвінова отримала 1 мільйон 629 тисяч гривень зарплати.

Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що суддя Літвінова отримала російське громадянство у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України. Сама Літвінова заперечила наявність громадянства Російської Федерації, назвавши інформацію журналістів "провокацією".

Згодом Літвінова поскаржилася до Офісу генерального прокурора і Вищої ради правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва – заявила про "втручання в її діяльність як судді".

ВІДЕО ДНЯ

На сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів журналісти знайшли анкету судді Літвінової, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Літвінова відповіла: "Ні".

13 грудня 2022 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва, а вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Утім, відповідно до положень Конституції, ліквідація суду, де працює суддя, не є підставою для звільнення цього судді. Тому всі 51 суддя ОАСК, серед яких Аріна Літвінова, продовжують отримувати суддівську винагороду. Відповідно до декларації судді за 2023 рік, коли вона не здійснювала правосуддя, Літвінова отримала 1 мільйон 629 тисяч гривень заробітної плати.

Подальшу долю суддів ОАСК має вирішити Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Її члени мають провести оцінювання суддів ОАСК на відповідність займаній посаді, а згодом видати рекомендацію щодо призначення або в новоутворений Київський міський окружний адміністративний суд, або в інший суд першої інстанції.