Судья ОАСК, у которой нашли российское гражданство, собралась в отставку

Судья ликвидированного Окружного административного суда Киева Арина Литвинова, которая, как установили "Схемы", в 2002-м году получила гражданство России, подала на рассмотрение в Высший совет правосудия заявление об отставке.

Источник: "Радио Свобода", ВСП

Детали: Этот вопрос стоит в повестке дня на сайте Высшего совета правосудия на 23 июля.

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Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", в случае удовлетворения заявления судьи об отставке, она будет получать ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 50% вознаграждения судьи. За 2023 год Литвинова получила 1 миллион 629 тысяч гривен зарплаты.

Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что судья Литвинова получила российское гражданство в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины. Сама Литвинова отрицала наличие гражданства Российской Федерации, назвав информацию журналистов "провокацией".

Впоследствии Литвинова пожаловалась в Офис генерального прокурора и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева - заявила о "вмешательстве в ее деятельность как судьи".

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На сайте Высшей квалификационной комиссии судей журналисты нашли анкету судьи Литвиновой, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационное оценивание. На вопрос, имеет ли она гражданство другого государства, Литвинова ответила: "Нет".

13 декабря 2022 года Верховная Рада проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева, а уже вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Впрочем, в соответствии с положениями Конституции, ликвидация суда, где работает судья, не является основанием для увольнения этого судьи. Поэтому все 51 судья ОАСК, среди которых Арина Литвинова, продолжают получать судейское вознаграждение. Согласно декларации судьи за 2023 год, когда она не осуществляла правосудие, Литвинова получила 1 миллион 629 тысяч гривен заработной платы.

Дальнейшую судьбу судей ОАСК должна решить Высшая квалификационная комиссия судей Украины. Ее члены должны провести оценивание судей ОАСК на соответствие занимаемой должности, а затем выдать рекомендацию о назначении либо в новообразованный Киевский городской окружной административный суд, либо в другой суд первой инстанции.