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Внаслідок російських атак на Херсон поранені троє літніх людей

Євген КізіловПонеділок, 22 липня 2024, 21:11
Внаслідок російських атак на Херсон поранені троє літніх людей
Антонівка на мапі Google Maps

Через скид росіянами боєприпасу з дрона на селище Антонівка, що біля Херсону, постраждав 68-річний чоловік. Також у межах міської громади дістали поранення дві літні жінки.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: Постраждалого з вибуховою травмою та пораненням ноги доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

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Водночас, як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, у понеділок на території міської територіальної громади через російські обстріли отримали поранення ще двоє жінок 71 і 80 років. Усім надається медична допомога.

Що передувало: 19 липня окупанти також обстрілювали Антонівку. Тоді чоловік отримав уламкове поранення передпліччя та грудей.

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
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