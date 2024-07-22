В результате российских атак на Херсон ранены три пожилых человека
Из-за сброса россиянами боеприпаса с дрона на поселок Антоновка, что возле Херсона, пострадал 68-летний мужчина. Также в пределах городской общины получили ранения две пожилые женщины.
Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях
Детали: Пострадавшего со взрывной травмой и ранением ноги доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.
В то же время, как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в понедельник на территории городской территориальной общины из-за российских обстрелов получили ранения еще две женщины 71 и 80 лет. Всем оказывается медицинская помощь.
Что предшествовало: 19 июля оккупанты также обстреливали Антоновку. Тогда мужчина получил осколочное ранение предплечья и груди.