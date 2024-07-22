Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В результате российских атак на Херсон ранены три пожилых человека

Евгений КизиловПонедельник, 22 июля 2024, 21:11
В результате российских атак на Херсон ранены три пожилых человека
Антоновка на карте Google Maps

Из-за сброса россиянами боеприпаса с дрона на поселок Антоновка, что возле Херсона, пострадал 68-летний мужчина. Также в пределах городской общины получили ранения две пожилые женщины.

Источник: Херсонская областная военная администрация в соцсетях

Детали: Пострадавшего со взрывной травмой и ранением ноги доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Реклама:

В то же время, как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в понедельник на территории городской территориальной общины из-за российских обстрелов получили ранения еще две женщины 71 и 80 лет. Всем оказывается медицинская помощь.

Что предшествовало: 19 июля оккупанты также обстреливали Антоновку. Тогда мужчина получил осколочное ранение предплечья и груди.

Темы: Херсонская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Херсонская область
Россияне атаковали Херсонскую больницу, уничтожили эвакуационное авто
Из оккупации вернули еще 4 семьи с детьми
Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: