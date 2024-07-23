Байден делегував повноваження щодо закону про підтримку України Мінфіну і Держдепу США

Президент США Джо Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України головам Мінфіну і Держдепартаменту Штатів.

Джерело: заява Білого дому

Деталі: У заяві зазначається, що міністру фінансів Джанет Єллен і держсекретарю США Ентоні Блінкену передані повноваження, "покладені на президента" низкою пунктів цього закону.

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Ідеться про закон "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців".

Він, зокрема, стосується й можливості конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Що передувало: У Білому домі повідомили, що Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року.

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Передісторія:

Увечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Кандидат від республіканців, експрезидент Дональд Трамп відреагував на це заявою з образами та заявив, що Байден "не може" обіймати посаду.

Перед тим кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки.

Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"