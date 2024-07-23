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Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины Минфину и Госдепу США

Ольга ГлущенкоВторник, 23 июля 2024, 01:06
Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины Минфину и Госдепу США
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента Штатов.

Источник: заявление Белого дома

Детали: В заявлении отмечается, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона.

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Речь идет о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев".

Он, в частности, касается и возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Что предшествовало: В Белом доме сообщили, что Байден не намерен досрочно сложить полномочия после того, как решил не участвовать в выборах 2024 года.

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Предыстория:

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"

Темы: СШАБайденпомощь Украине
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