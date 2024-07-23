Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины Минфину и Госдепу США

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента Штатов.

Источник: заявление Белого дома

Детали: В заявлении отмечается, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену переданы полномочия, "возложенные на президента" рядом пунктов этого закона.

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Речь идет о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев".

Он, в частности, касается и возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Что предшествовало: В Белом доме сообщили, что Байден не намерен досрочно сложить полномочия после того, как решил не участвовать в выборах 2024 года.

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Предыстория:

Вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Кандидат от республиканцев, экс-президент Дональд Трамп отреагировал на это заявлением с оскорблениями и заявил, что Байден "не может" занимать должность.

Перед тем кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов у Трампа планируют требовать его досрочной отставки.

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"