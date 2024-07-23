Боррель: Наступний Саміт миру має пройти з Росією, але не на умовах Путіна
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна продовжить шукати шляхи, щоб провести наступну мирну конференцію за участі Росії, але не на умовах правителя РФ Володимира Путіна.
Джерело: Боррель на пресконференції у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Я переконаний в тому, що Президент Зеленський буде продовжувати наступ у цих перемовинах, щоб мати наступну конференцію за присутності Росії. Це реально, безумовно.
Ми вже сказали те, що було сказано – наступний крок вимагає залучення Росії. Але як треба сприймати те, що Путін сказав під час візиту прем’єра (Угорщини – ред.) Орбана до Москви?
Подивіться – це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа".
Деталі: Боррель повідомив, що під час спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після Саміту миру у Швейцарії.
Вони погодилися, що має бути проведене більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.
Пряма мова: "Саміт у Швейцарії мав добрий результат, але він має бути покращений.
Близько 90 країн погодилися з підсумковою заявою цієї зустрічі, але ми маємо йти далі, щоб протидіяти російській пропаганді, роз’яснювати та пояснювати всім і кожному у світі , що саме відбувається.
Що це Росія здійснює атаку проти України. Щоб нагадати, що є агресор, і є сторона, яка піддається агресії. Що Україна обороняється, і ми допомагаємо Україні у самозахисті".
Деталі: За його словами, правда у тому, що позиція ЄС залишається незмінною вже тривалий час.
Пряма мова: "Ми підтримуємо Формулу миру президента Зеленського, яка є єдиним мирним планом у цьому місті, у Брюсселі. Єдиним мирним планом, який підтримує Європейський Союз".
Передісторія:
- Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру щодо України містить підходи, які є неприйнятними для Росії та "багатьох інших" держав.
- заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.
- Президент України Володимир Зеленський казав, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.
- Зеленський повідомив, що поставив завдання, аби у листопаді був повністю готовий план для проведення другого саміту.
Про результати першого Саміту миру, його наслідки та загрози, читайте у статті "Європейської правди".