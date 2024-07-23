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Боррель: Наступний Саміт миру має пройти з Росією, але не на умовах Путіна

Ольга Глущенко Вівторок, 23 липня 2024, 04:40
Боррель: Наступний Саміт миру має пройти з Росією, але не на умовах Путіна
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна продовжить шукати шляхи, щоб провести наступну мирну конференцію за участі Росії, але не на умовах правителя РФ Володимира Путіна.

Джерело: Боррель на пресконференції у Брюсселі за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Я переконаний в тому, що Президент Зеленський буде продовжувати наступ у цих перемовинах, щоб мати наступну конференцію за присутності Росії. Це реально, безумовно.

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Ми вже сказали те, що було сказано – наступний крок вимагає залучення Росії. Але як треба сприймати те, що Путін сказав під час візиту прем’єра (Угорщини – ред.) Орбана до Москви?

Подивіться – це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа".

Деталі: Боррель повідомив, що під час спілкування з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили наступні кроки після Саміту миру у Швейцарії.

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Вони погодилися, що має бути проведене більше для залучення якомога ширшої присутності партнерів з усього світу.

Пряма мова: "Саміт у Швейцарії мав добрий результат, але він має бути покращений.

Близько 90 країн погодилися з підсумковою заявою цієї зустрічі, але ми маємо йти далі, щоб протидіяти російській пропаганді, роз’яснювати та пояснювати всім і кожному у світі , що саме відбувається.

Що це Росія здійснює атаку проти України. Щоб нагадати, що є агресор, і є сторона, яка піддається агресії. Що Україна обороняється, і ми допомагаємо Україні у самозахисті".

Деталі: За його словами, правда у тому, що позиція ЄС залишається незмінною вже тривалий час.

Пряма мова: "Ми підтримуємо Формулу миру президента Зеленського, яка є єдиним мирним планом у цьому місті, у Брюсселі. Єдиним мирним планом, який підтримує Європейський Союз".

Передісторія:

  • Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру щодо України містить підходи, які є неприйнятними для Росії та "багатьох інших" держав.
  • заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.
  • Президент України Володимир Зеленський казав, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.
  • Зеленський повідомив, що поставив завдання, аби у листопаді був повністю готовий план для проведення другого саміту. 

Про результати першого Саміту миру, його наслідки та загрози, читайте у статті "Європейської правди".

Теми: ЄСвійнаРосія
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