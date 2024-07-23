Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с Россией, но не на условиях Путина

Ольга ГлущенкоВторник, 23 июля 2024, 04:40
Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с Россией, но не на условиях Путина
Жозеп Боррель, фото: Getty Images

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина продолжит искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием России, но не на условиях правителя РФ Владимира Путина.

Источник: Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я убежден в том, что Президент Зеленский будет продолжать наступление в этих переговорах, чтобы иметь следующую конференцию в присутствии России. Это реально, безусловно.

Реклама:

Мы уже сказали то, что было сказано - следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что Путин сказал во время визита премьера (Венгрии - ред.) Орбана в Москву?

Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа".

Детали: Боррель сообщил, что во время общения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после Саммита мира в Швейцарии.

ВИДЕО ДНЯ

Они согласились, что должно быть проведено больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.

Прямая речь: "Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен.

Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит.

Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите".

Детали: По его словам, правда в том, что позиция ЕС остается неизменной уже длительное время.

Прямая речь: "Мы поддерживаем Формулу мира президента Зеленского, которая является единственным мирным планом в этом городе, в Брюсселе. Единственным мирным планом, который поддерживает Европейский Союз".

Предыстория:

  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение о проведении второго Саммита мира по Украине содержит подходы, которые являются неприемлемыми для России и "многих других" государств.
  • Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.
  • Зеленский сообщил, что поставил задачу, чтобы в ноябре был полностью готов план для проведения второго саммита.

О результатах первого Саммита мира, его последствиях и угрозах, читайте в статье "Европейской правды".

Темы: ЕСвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета

Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны

футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

В воскресенье графики отключений будут применять только вечером

Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон - комиссия

фотоРобот, который может эвакуировать сразу двух раненых, запущен в производство - Федоров

Все новости...
ЕС
Боррель: Первые 1,4 млрд евро из росактивов на оружие Украине будут в начале августа
Венгрия снова заблокировала фонд ЕС, откуда идут деньги на оружие для Украины
Глава МИД Чехии: В течение двух месяцев Украина получит еще 100 тысяч боеприпасов
Последние новости
22:06
Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета
21:53
Обстрелы Херсонщины: россияне убили 87-летнего мужчину
21:36
велоспортБельгиец Эвенепул получил золото в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2024
21:11
Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны
21:03
10 трав и специй, которые следует иметь в кухне
20:59
В Финляндии раскрыли детали нарушения границы российским кораблем
20:28
Европейский центр подготовки на F-16 выпустил первых пилотов
20:10
футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024
20:04
Экс-глава разведки Греции отрицает использование незаконного шпионского ПО
19:46
Россияне обстреляли село на Харьковщине, погибла женщина
Все новости...
Реклама:
Реклама: