Боррель: Следующий Саммит мира должен пройти с Россией, но не на условиях Путина

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина продолжит искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием России, но не на условиях правителя РФ Владимира Путина.

Источник: Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Я убежден в том, что Президент Зеленский будет продолжать наступление в этих переговорах, чтобы иметь следующую конференцию в присутствии России. Это реально, безусловно.

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Мы уже сказали то, что было сказано - следующий шаг требует привлечения России. Но как надо воспринимать то, что Путин сказал во время визита премьера (Венгрии - ред.) Орбана в Москву?

Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа".

Детали: Боррель сообщил, что во время общения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после Саммита мира в Швейцарии.

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Они согласились, что должно быть проведено больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.

Прямая речь: "Саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен.

Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит.

Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор, и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите".

Детали: По его словам, правда в том, что позиция ЕС остается неизменной уже длительное время.

Прямая речь: "Мы поддерживаем Формулу мира президента Зеленского, которая является единственным мирным планом в этом городе, в Брюсселе. Единственным мирным планом, который поддерживает Европейский Союз".

Предыстория:

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение о проведении второго Саммита мира по Украине содержит подходы, которые являются неприемлемыми для России и "многих других" государств.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина стремится провести второй Саммит мира до конца текущего года .

. Президент Украины Владимир Зеленский говорил , что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.

, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира. Зеленский сообщил, что поставил задачу, чтобы в ноябре был полностью готов план для проведения второго саммита.

О результатах первого Саммита мира, его последствиях и угрозах, читайте в статье "Европейской правды".