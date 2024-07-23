Окупаційна влада заявила про атаку понад 15 БпЛА на Севастополь

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі мису Фіолент російська ППО нібито збила понад 15 безпілотників.

Джерело: Развожаєв у telegram

Пряма мова: "У Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку БПЛА. За попередньою інформацією, в районі Північної сторони та Фіолента військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників".

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Деталі: Развожаєв зазначив про нібито незначні пошкодження внаслідок падіння уламків дронів.

І традиційно заявив, що "жодні об'єкти в місті не постраждали".

Що передувало: Окупанти в ніч на 15 липня заявляли про атаку БпЛА на Севастополь, зокрема в районі мису Фіолент.