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Окупаційна влада заявила про атаку понад 15 БпЛА на Севастополь

Ольга Глущенко Вівторок, 23 липня 2024, 04:08
Окупаційна влада заявила про атаку понад 15 БпЛА на Севастополь
мис Фіолент у Севастополі, скріншот Google maps

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі мису Фіолент російська ППО нібито збила понад 15 безпілотників.

Джерело: Развожаєв у telegram

Пряма мова: "У Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку БПЛА. За попередньою інформацією, в районі Північної сторони та Фіолента військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників".

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Деталі: Развожаєв зазначив про нібито незначні пошкодження внаслідок падіння уламків дронів.

І традиційно заявив, що "жодні об'єкти в місті не постраждали".

Що передувало: Окупанти в ніч на 15 липня заявляли про атаку БпЛА на Севастополь, зокрема в районі мису Фіолент.

Теми: КримокупаціяСевастопольбезпілотники
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