Окупаційна влада заявила про атаку понад 15 БпЛА на Севастополь
Вівторок, 23 липня 2024, 04:08
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в районі мису Фіолент російська ППО нібито збила понад 15 безпілотників.
Джерело: Развожаєв у telegram
Пряма мова: "У Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку БПЛА. За попередньою інформацією, в районі Північної сторони та Фіолента військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників".
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Деталі: Развожаєв зазначив про нібито незначні пошкодження внаслідок падіння уламків дронів.
І традиційно заявив, що "жодні об'єкти в місті не постраждали".
Що передувало: Окупанти в ніч на 15 липня заявляли про атаку БпЛА на Севастополь, зокрема в районі мису Фіолент.