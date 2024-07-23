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Оккупационные власти заявили об атаке более 15 БпЛА на Севастополь

Ольга ГлущенкоВторник, 23 июля 2024, 04:08
Оккупационные власти заявили об атаке более 15 БпЛА на Севастополь
мыс Фиолент в Севастополе, скриншот Google maps

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе мыса Фиолент российская ПВО якобы сбила более 15 беспилотников.

Источник: Развожаев в telegram

Прямая речь: "В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников".

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Детали: Развожаев отметил о якобы незначительных повреждениях в результате падения обломков дронов.

И традиционно заявил, что "никакие объекты в городе не пострадали".

Что предшествовало: Оккупанты в ночь на 15 июля заявляли об атаке БпЛА на Севастополь, в частности в районе мыса Фиолент.

Темы: КрымоккупацияСевастопольбеспилотники
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