Кремль узаконює переслідування незгідних з його політикою і війною в Україні – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що проєкт нової російської так званої контртерористичної стратегії кодифікує терміни, щоб узаконити переслідування тих, хто не згідний з політикою Кремля і його війною проти України.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті зазначають, що Росія робить кроки з кодифікації термінів, що розширюють російське офіційне визначення переслідуваного екстремізму в рамках її постійних зусиль з кримінального переслідування і придушення внутрішньої опозиції Кремлю і його війні в Україні.
Міністерство внутрішніх справ Росії опублікувало 22 липня проєкт нової російської так званої контртерористичної стратегії, яка встановлює юридичні визначення "русофобії" та "ксенофобії", а також змінює визначення "радикалізму", "протидії екстремізму" та "суб'єктів протидії екстремізму".
ISW зазначає, що ці визначення, особливо положення, що формулює підтримку змін до російської Конституції як "радикалізм", намагаються інформаційно пов'язати і навіть визначити опозицію до нинішніх дій і структури російського уряду як етнічну нетерпимість до росіян, які підтримують політику Кремля і війну в Україні, ненависть до російської культури та історії, а також підтримку держав, "недружніх" до Росії у свідомості росіян.
Аналітики додають, що Кремль також, ймовірно, прагне використовувати ці визначення і подальші переслідування, щоб вислужитися перед російськими так званими ультранаціоналістами, оскільки останнім часом Кремль посилює боротьбу з нелегальною міграцією на тлі етнічної напруженості під виглядом боротьби з екстремізмом, але не в змозі адекватно протистояти загрозі ісламського екстремізму в самій Росії.
Нещодавні зусилля Кремля з розширення визначення екстремізму, що підлягає кримінальному переслідуванню, та репресії в інформаційному просторі, вірогідно, були спрямовані на заохочення самоцензури серед інакомислячих росіян, а новий проєкт контртерористичної стратегії, ймовірно, також має на меті переконати росіян, що опозиція політиці та війні Кремля – це опозиція ширшому російському суспільству, культурі та ідеалам.
У пояснювальній записці до проєкту контртерористичної стратегії зазначається, що "вирішення" проблеми внутрішнього екстремізму вимагає змін у "всіх сферах державної політики, включаючи національну, міграційну, молодіжну, культурну та інформаційну (політику)".
У тій же записці також підкреслюється важливість "зміцнення традиційних російських правових і моральних цінностей", одночасно протидіючи поширенню "радикального націоналізму і неонацизму в умовах проведення спеціальної військової операції (війни в Україні) і включення нових територій (незаконно окупованих українських земель)".
Експерти підсумовують: Кремль, ймовірно, спиратиметься на наративи та ідеології, що просувають внутрішній націоналізм, щоб створити інформаційні умови для своєї тривалої військової операції в Україні та майбутньої ворожості до інших держав, які Кремль вважає ворожими, під "русофобськими" та іншими "екстремістськими ярликами".
Ключові висновки ISW за 22 липня:
- Росія і Північна Корея посилюють співпрацю в судовій сфері.
- Росія робить кроки з кодифікації термінів, що значно розширюють російське офіційне визначення екстремізму, який підлягає кримінальному переслідуванню, в рамках постійних зусиль з кримінального переслідування та стримування внутрішньої опозиції до Кремля і його війни в Україні.
- Влада Курської області призначила критично налаштованого російського так званого військового блогера на посаду радника в обласній адміністрації, що, ймовірно, є частиною більш широких зусиль Кремля, спрямованих на заспокоєння критично налаштованих коментаторів шляхом надання їм певних репутаційних поступок в обмін на їхню більшу інформаційну лояльність.
- Українські війська завдали ударів з безпілотників по російській нафтовій інфраструктурі в Краснодарському краї та військовій авіабазі в Ростовській області 22 липня.
- За повідомленнями, грузинська влада оголосила в розшук близько 300 громадян Грузії, які служили добровольцями в Грузинському легіоні разом з українськими військами.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Вовчанська, Сіверська, Торецька і Донецька.