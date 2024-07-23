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Кремль узаконивает преследование несогласных с его политикой и войной в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 23 июля 2024, 06:00
Кремль узаконивает преследование несогласных с его политикой и войной в Украине – ISW
кремль, иллюстративное фото Getty Images

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают, что проект новой российской так называемой контртеррористической стратегии кодифицирует термины, чтобы узаконить преследование тех, кто не согласен с политикой Кремля и его войной против Украины.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что Россия предпринимает шаги по кодификации терминов, расширяющих российское официальное определение преследуемого экстремизма в рамках ее постоянных усилий по уголовному преследованию и подавлению внутренней оппозиции Кремлю и его войне в Украине.

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Министерство внутренних дел России опубликовало 22 июля проект новой российской так называемой контртеррористической стратегии, которая устанавливает юридические определения "русофобии" и "ксенофобии", а также меняет определения "радикализма", "противодействия экстремизму" и "субъектов противодействия экстремизму".

ISW отмечает, что эти определения, особенно положение, формулирующее поддержку изменений в российскую Конституцию как "радикализм", пытаются информационно связать и даже определить оппозицию к нынешним действиям и структуре российского правительства как этническую нетерпимость к русским, которые поддерживают политику Кремля и войну в Украине, ненависть к русской культуре и истории, а также поддержку государств, "недружественных" к России в сознании россиян.

Аналитики добавляют, что Кремль также, вероятно, стремится использовать эти определения и дальнейшие преследования, чтобы выслужиться перед российскими так называемыми ультранационалистами, поскольку в последнее время Кремль усиливает борьбу с нелегальной миграцией на фоне этнической напряженности под видом борьбы с экстремизмом, но не в состоянии адекватно противостоять угрозе исламского экстремизма в самой России.

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Недавние усилия Кремля по расширению определения экстремизма, подлежащего уголовному преследованию, и репрессии в информационном пространстве, вероятно, были направлены на поощрение самоцензуры среди инакомыслящих россиян, а новый проект контртеррористической стратегии, вероятно, также имеет целью убедить россиян, что оппозиция политике и войне Кремля – это оппозиция более широкому российскому обществу, культуре и идеалам.

В пояснительной записке к проекту контртеррористической стратегии отмечается, что "решение" проблемы внутреннего экстремизма требует изменений во "всех сферах государственной политики, включая национальную, миграционную, молодежную, культурную и информационную (политику)".

В той же записке также подчеркивается важность "укрепления традиционных российских правовых и моральных ценностей", одновременно противодействуя распространению "радикального национализма и неонацизма в условиях проведения специальной военной операции (войны в Украине) и включения новых территорий (незаконно оккупированных украинских земель) ".

Эксперты подытоживают: Кремль, вероятно, будет опираться на нарративы и идеологии, продвигающие внутренний национализм, чтобы создать информационные условия для своей длительной военной операции в Украине и будущей враждебности к другим государствам, которые Кремль считает враждебными, под "русофобскими" и другими "экстремистскими ярлыками".

Ключевые выводы ISW за 22 июля:

  • Россия и Северная Корея усиливают сотрудничество в судебной сфере.
  • Россия предпринимает шаги по кодификации терминов, значительно расширяющих российское официальное определение экстремизма, подлежащего уголовному преследованию, в рамках постоянных усилий по уголовному преследованию и сдерживанию внутренней оппозиции к Кремлю и его войне в Украине.
  • Власти Курской области назначили критически настроенного российского так называемого военного блогера на должность советника в областной администрации, что, вероятно, является частью более широких усилий Кремля, направленных на успокоение критически настроенных комментаторов путем предоставления им определенных репутационных уступок в обмен на их большую информационную лояльность.
  • Украинские войска нанесли удары с беспилотников по российской нефтяной инфраструктуре в Краснодарском крае и военной авиабазе в Ростовской области 22 июля.
  • По сообщениям, грузинские власти объявили в розыск около 300 граждан Грузии, которые служили добровольцами в Грузинском легионе вместе с украинскими войсками.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Волчанска, Северска, Торецка и Донецка.

Темы: ISWРосcиявойна
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