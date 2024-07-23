Бійці 110-ї бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині
Вівторок, 23 липня 2024, 12:12
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 липня на Покровському напрямку збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Джерело: сторінка 110 ОМБр у Facebook, Telegram-канал ОСУВ "Хортиця"
Дослівно 110 ОМБр: "У районі Покровського трикутника (аномальна зона падіння окупантських бортів) знову зник зі зв’язку ворожий Су-25. Два російські пілоти мали безумство залетіти фактично впритул до наших позицій. За свою нахабність один з них був миттєво покараний".
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Передісторія:
- 19 липня воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили російський Су-25 на Донеччині.