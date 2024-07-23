Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области
Вторник, 23 июля 2024, 12:12
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 липня на Покровському напрямку збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.
Источник: страница 110 ОМБр в Facebook, Telegram-канал ОСУВ "Хортица"
Дословно 110 ОМБр: "В районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25. Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан".
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Предыстория:
- 19 июля воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили российский Су-25 в Донецкой области.