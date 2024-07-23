Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области

Анастасия ПроцВторник, 23 июля 2024, 12:12
Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области
Снимок с видео

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 липня на Покровському напрямку збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Источник: страница 110 ОМБр в Facebook, Telegram-канал ОСУВ "Хортица"

Дословно 110 ОМБр: "В районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25. Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан".

Реклама:

Предыстория:

Темы: Донецкая областьлекарствавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
Донецкая область
Саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу в селе в Донецкой области
Отчет Генштаба: В понедельник на Краматорском направлении враг уже атаковал 22 раза
Россия бомбила Донецкую область: ранения получили 9 мирных жителей
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: