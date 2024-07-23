Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 липня на Покровському напрямку збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Источник: страница 110 ОМБр в Facebook, Telegram-канал ОСУВ "Хортица"

Дословно 110 ОМБр: "В районе Покровского треугольника (аномальная зона падения оккупантских бортов) снова исчез со связи вражеский Су-25. Два российских пилота имели безумие залететь фактически вплотную к нашим позициям. За свою наглость один из них был мгновенно наказан".

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