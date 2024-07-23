Рада вчергове продовжила військовий стан і мобілізацію
Вівторок, 23 липня 2024, 12:55
Верховна Рада затвердила внесені до пардаменту укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, до 9 листопада.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 09 листопада".
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Деталі: За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Закони має підписати президент.
Нагадаємо: Останній раз Верховна Рада затверджувала укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації у травні.