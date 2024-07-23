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Рада вчергове продовжила військовий стан і мобілізацію

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 липня 2024, 12:55
Рада вчергове продовжила військовий стан і мобілізацію
Фото: Getty Images

Верховна Рада затвердила внесені до пардаменту укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, до 9 листопада.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня по 09 листопада".

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Деталі: За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Закони має підписати президент.

Нагадаємо: Останній раз Верховна Рада затверджувала укази президента про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації у травні.

Теми: Верховна РадамобілізаціяВоєнний стан
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