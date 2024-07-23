Рада в очередной раз продлила военное положение и мобилизацию
Вторник, 23 июля 2024, 12:55
Верховная Рада утвердила внесенные в парламент указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 ноября.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Прямая речь: "Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 09 ноября".
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Детали: За соответствующее решение проголосовали 339 народных избранников. Законы должен подписать президент.
Напомним: Последний раз Верховная Рада утверждала указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в мае.