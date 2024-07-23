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Рада в очередной раз продлила военное положение и мобилизацию

Станислав ПогориловВторник, 23 июля 2024, 12:55
Рада в очередной раз продлила военное положение и мобилизацию
Фото: Getty Images

Верховная Рада утвердила внесенные в парламент указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 9 ноября.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 09 ноября".

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Детали: За соответствующее решение проголосовали 339 народных избранников. Законы должен подписать президент.

Напомним: Последний раз Верховная Рада утверждала указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в мае.

Темы: Верховная РадамобилизацияВоенное положение
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