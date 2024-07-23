У Херсоні через атаку російського дрона постраждав місцевий 

Російські війська атакувала з безпілотника 57-річного жителя Херсона, який під час обстрілу перебував на вулиці.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Під ворожий удар потрапив 57-річний чоловік, котрий перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму, уламкове поранення передпліччя, ніг та живота".

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Деталі: Повідомляється, бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.

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