У Херсоні через атаку російського дрона постраждав місцевий
Вівторок, 23 липня 2024, 13:02
Російські війська атакувала з безпілотника 57-річного жителя Херсона, який під час обстрілу перебував на вулиці.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Під ворожий удар потрапив 57-річний чоловік, котрий перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму, уламкове поранення передпліччя, ніг та живота".
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Деталі: Повідомляється, бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо:
- Російські війська 23 липня близько 7:10 скинули боєприпас з FPV-дрона на місто Купʼянськ Харківської області, внаслідок чого постраждав 39-річний чоловік.