В Херсоне из-за атаки российского дрона пострадал местный житель
Вторник, 23 июля 2024, 13:02
Российские войска атаковали с беспилотника 57-летнего жителя Херсона, который во время обстрела находился на улице.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Под вражеский удар попал 57-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму, осколочное ранение предплечья, ног и живота".
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Детали: Сообщается, бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.
Напомним:
- Российские войска 23 июля около 7:10 сбросили боеприпас с FPV-дрона на город Купянск Харьковской области, в результате чего пострадал 39-летний мужчина.