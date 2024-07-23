В Херсоне из-за атаки российского дрона пострадал местный житель

Российские войска атаковали с беспилотника 57-летнего жителя Херсона, который во время обстрела находился на улице.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Под вражеский удар попал 57-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму, осколочное ранение предплечья, ног и живота".

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Детали: Сообщается, бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу для оказания медпомощи.

Напомним: