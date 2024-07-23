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"Припинення вогню і мирні ініціативи": у МЗС Китаю розповіли, про що говоритимуть з Кулебою

Валентина РоманенкоВівторок, 23 липня 2024, 13:58
Припинення вогню і мирні ініціативи: у МЗС Китаю розповіли, про що говоритимуть з Кулебою
ілюстративне фото Getty Images

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на переговорах із українським колегою Дмитром Кулебою під час його візиту до КНР закликатиме до припинення вогню й мирного врегулювання конфлікту попри російську окупацію українських територій.

Джерело: висновок "Укрінформу", який проаналізував відповідь на брифінгу речниці МЗС Китаю Мао Нін на запитання про очікування Пекіна від візиту українського топдипломата.

Пряма мова Мао Нін: "Китайська сторона продовжить стояти на стороні миру, надавати підтримку зміцненню консенсусу в міжнародній спільноті та спільно шукати реальні шляхи врегулювання "кризи в Україні" (так у Китаї називають російську агресію проти України – ред.) політичними методами".

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Деталі: За словами речниці, "Китай завжди був за припинення вогню, а мирне врегулювання кризи відповідає інтересам кожної зі сторін".

У своїй відповіді китайська дипломатка не згадала про необхідність дотримання принципів Статуту ООН у частині поваги до суверенітету й територіальної цілісності держав, що вимагає від країни-агресора звільнити окуповані українські території.

Нагадаємо: Офіційні особи Китаю у своїх заявах щодо російської агресії від лютого не згадують про відновлення територіальної цілісності України як обов’язкову умову завершення розв’язаної Москвою війни, натомість генерують різного роду "мирні ініціативи" й "консенсуси" щодо врегулювання "української кризи", виконання яких повністю вигідне Росії.

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Нагадаємо: Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить 23-25 липня візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Теми: КитайМЗСвійна
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