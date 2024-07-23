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"Прекращение огня и мирные инициативы": в МИД Китая рассказали, о чем будут говорить с Кулебой

Валентина РоманенкоВторник, 23 июля 2024, 13:58
Прекращение огня и мирные инициативы: в МИД Китая рассказали, о чем будут говорить с Кулебой
иллюстративное фото Getty Images

Министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах с украинским коллегой Дмитрием Кулебой во время его визита в КНР будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта, несмотря на российскую оккупацию украинских территорий.

Источник: вывод "Укринформа", который проанализировал ответ на брифинге пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин на вопрос об ожиданиях Пекина от визита украинского топ-дипломата.

Прямая речь Мао Нин: "Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе и совместно искать реальные пути урегулирования "кризиса в Украине" (так в Китае называют российскую агрессию против Украины - ред.) политическими методами".

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Детали: По словам спикера, "Китай всегда был за прекращение огня, а мирное урегулирование кризиса отвечает интересам каждой из сторон".

В своем ответе китайский дипломат не упомянула о необходимости соблюдения принципов Устава ООН в части уважения суверенитета и территориальной целостности государств, что требует от страны-агрессора освободить оккупированные украинские территории.

Напомним: Официальные лица Китая в своих заявлениях относительно российской агрессии с февраля не упоминают о восстановлении территориальной целостности Украины как обязательном условии завершения развязанной Москвой войны, зато генерируют разного рода "мирные инициативы" и "консенсусы" по урегулированию "украинского кризиса", выполнение которых полностью выгодно России.

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Напомним: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит 23-25 июля визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Темы: КитайМИДвойна
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