Почти 4 тысячи освобожденных заключенных – в ВСУ, среди них уже есть раненые и погибшие

Секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Вооруженных силах уже служат 3,8 тысяч освобожденных заключенных, которые подписали контракт с ВСУ.

Источник: Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "3,8 тысяч заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие".

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Детали: По его словам, сейчас спрос на мобилизацию в Вооруженные силы Украины среди заключенных уменьшился, потому что основная часть мотивированных людей уже поступили на службу.

Костенко считает, что в целом удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тысяч заключенных.

Кроме того, секретарь оборонного парламентского комитета высказал мнение, что необходимо создать возможность для мобилизации граждан, находящихся в СИЗО. По его убеждению, это позволит привлечь к службе еще больше людей.

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