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Почти 4 тысячи освобожденных заключенных – в ВСУ, среди них уже есть раненые и погибшие

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловВторник, 23 июля 2024, 15:06
Почти 4 тысячи освобожденных заключенных – в ВСУ, среди них уже есть раненые и погибшие
Фото: Getty Images

Секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Вооруженных силах уже служат 3,8 тысяч освобожденных заключенных, которые подписали контракт с ВСУ.

Источник: Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "3,8 тысяч заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие".

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Детали: По его словам, сейчас спрос на мобилизацию в Вооруженные силы Украины среди заключенных уменьшился, потому что основная часть мотивированных людей уже поступили на службу.

Костенко считает, что в целом удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тысяч заключенных.

Кроме того, секретарь оборонного парламентского комитета высказал мнение, что необходимо создать возможность для мобилизации граждан, находящихся в СИЗО. По его убеждению, это позволит привлечь к службе еще больше людей.

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Предыстория:

  • Верховная Рада 8 мая приняла закон, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
  • В ряды Сил обороны не могут быть мобилизованы лица, совершившие умышленные убийства, насильники, педофилы, осужденные за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков, те, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, а также экс-чиновники.
  • Для всех остальных, кто потенциально может быть мобилизован, действует одинаковое условие - до завершения срока их наказания должно остаться не более трех лет.

Темы: мобилизациявойнаУкраина
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