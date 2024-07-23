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Німецький генерал вважає, що РФ може напасти на НАТО за 5-8 років

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Вівторок, 23 липня 2024, 15:26
Німецький генерал вважає, що РФ може напасти на НАТО за 5-8 років
КОЛАЖ: АНДРІЙ КАЛІСТРАТЕНКО, УП

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр вбачає зростання небезпеки в нарощуванні військової потужності Росії.

Джерело: "Європейська правда", німецький генерал в інтерв'ю Sächsische Zeitung, яке наводить n-tv

Деталі: За його словами, наразі видно, що "російська армія орієнтується на Захід".

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"Через п'ять-вісім років збройні сили Москви будуть оснащені матеріальною базою і особовим складом, щоб здійснити напад на територію НАТО", – сказав Броєр.

Він додав, що ця оцінка базується на його власному аналізі, інформації від розвідувальних служб і збройних сил союзників, а також на заявах кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Російська армія щороку виробляє від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі лише половину цієї кількості", – зазначив Броєр.

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Низка європейських країн НАТО раніше попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Зокрема, голова Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен висловив переконання, що "вікно можливостей" Північноатлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння з Росією зменшилось до двох-трьох років.

Крім того, на думку польського президента Анджея Дуди, Росія може незабаром мати такий військовий потенціал, що зможе напасти на НАТО вже у 2026-27 роках.

Теми: НАТОРосіявійна
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