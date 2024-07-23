Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Немецкий генерал считает, что РФ может напасть на НАТО через 5-8 лет

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоВторник, 23 июля 2024, 15:26
Немецкий генерал считает, что РФ может напасть на НАТО через 5-8 лет
КОЛАЖ: АНДРЕЙ КАЛИСТРАТЕНКО, УП

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер видит рост опасности в наращивании военной мощи России.

Источник: "Европейская правда", немецкий генерал в интервью Sächsische Zeitung, которое приводит n-tv

Детали: По его словам, сейчас видно, что "российская армия ориентируется на Запад".

Реклама:

"Через пять-восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом, чтобы осуществить нападение на территорию НАТО", – сказал Бройер.

Он добавил, что эта оценка базируется на его собственном анализе, информации от разведывательных служб и вооруженных сил союзников, а также на заявлениях кремлевского правителя Владимира Путина.

"Российская армия ежегодно производит от 1000 до 1500 дополнительных танков. Пять крупнейших европейских стран-членов НАТО имеют в своем арсенале лишь половину этого количества", – отметил Бройер.

ВИДЕО ДНЯ

Ряд европейских стран НАТО ранее предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

В частности, глава Вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен выразил убеждение, что "окно возможностей" Североатлантического Альянса для подготовки к возможному противостоянию с Россией уменьшилось до двух-трех лет.

Кроме того, по мнению польского президента Анджея Дуды, Россия может вскоре иметь такой военный потенциал, что сможет напасть на НАТО уже в 2026-27 годах.

Темы: НАТОРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский

В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00

В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО

В США заметно вырос рейтинг одобрения Харрис

картаРоссия в субботу атаковала полторы сотни объектов украинской инфраструктуры

Олимпийские игры-2024. Расписание соревнований украинских спортсменов на 28 июля

Все новости...
НАТО
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
Столтенберг заверил, что НАТО переживет возможное президентство Трампа
НАТО назначил спецпредставителя в Украине
Последние новости
20:34
Малайзия будет требовать от социальных сетей получать лицензию
20:08
Джей Ди Вэнс: Трампу безразлично, как я его критиковал восемь лет назад
19:46
На пляже в Италии умер украинец: спасался от ос
19:16
Депутаты нескольких стран Европы заявили о давлении Китая из-за планов посетить Тайвань
19:08
Формула-1Один пит-стоп лучше двух: Рассел из Mercedes одержал сенсационную победу на Гран-при Бельгии
18:52
Украина подготовит мирный план до конца ноября – Зеленский
18:34
В понедельник графики отключений будут применять с 16:00 до 23:00
18:30
Россияне второй раз за два дня обстреляли шахту в Донецкой области
18:10
В МИД Польши после заявлений Орбана предложили Венгрии выйти из ЕС и НАТО
18:08
теннисДебют мечты: Марта Костюк уверенно победила Сунь на старте Олимпийских игр-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: