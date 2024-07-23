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Рада на месяц ушла на "каникулы": смену кадров в Кабмине отложили – источник

Роман Романюк, Валентина РоманенкоВторник, 23 июля 2024, 16:22
Рада на месяц ушла на каникулы: смену кадров в Кабмине отложили – источник
фото Getty Images

В работе украинского парламента объявили перерыв до августа.

Источник: собеседник "Украинской правды" во фракции "Слуга народа"

Детали: По словам источника УП, по состоянию на сейчас (вечер 23 июля -ред.), депутаты договорились, что следующее пленарное заседание состоится на неделе с 19 по 25 августа.

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Кадровые изменения в правительстве и все другие вопросы перенесли на это время.

Что предшествовало: 23 июля народные депутаты, которые поддерживают законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, аффилированных с русской православной церковью, заблокировали трибуну Верховной Рады с требованием включить в повестку дня заседания этот вопрос и рассмотреть его.

Их требование не было удовлетворено, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко объявил перерыв в заседании.

Темы: Верховная РадаКабинет министров
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