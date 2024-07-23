Содоль був присутнім під час відбиття повторного наступу РФ на Харківщину – екскомбриг 125-ї бригади ТРО

Колишній командувач ОСУВ "Хортиця", генерал-лейтенант Юрій Содоль у перший день повторного російського наступу на Харківщину, 10 травня, з самого ранку прибув на оперативний командний пункт 125-ї бригади ТРО, яка відбивала атаку росіян на напрямку Липців.

Джерело: інтерв’ю УП з екскомбригом 125-ї бригади ТРО, генерал-лейтенантом Артуром Горбенком

Пряма мова Горбенка: "10 травня зі мною на ОКП практично з самого ранку і до вечора перебував особисто командувач ОСУВ "Хортиця", генерал Содоль Юрій Іванович. Він прибув, мабуть, ще до 8-ї години. Він бачив усі мої дії, з ним також була досить велика група офіцерів з ОСУВ "Хортиця" – людей десять десь. Ця група була в мене три чи чотири доби, я так розумію, з метою контролю моїх дій.

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Юрій Іванович не казав на мої рішення "затверджую", але ж він усе чув… Можливо, він не всім був задоволений. Але коли 172-й вінницький батальйон відійшов в район Стариці – це вже була незворотна дія – він сам визначив рубіж, по якому мені перейти до оборони. Думаю, якби він побачив у моїх діях якесь недбальство, він мав би повне право усунути мене від виконання обов'язків, взяти керівництво у свої руки чи передати комусь".

Деталі: Горбенко зазначив, що Содоль також прибув до нього на пункт управління на другий день російського наступу, 11 травня. Він не втручався в управління бригадою, "десь підказував, намагався допомогти".

Контекст: Як стало відомо наприкінці червня, ДБР вирішило перевірити дії екскомандувача "Хортиці", генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час повторного наступу росіян на Харківщину після заяви начальника штабу бригади "Азов" НГУ Богдана Кротевича.

ВІДЕО ДНЯ

Перевірка дій Содоля відбудеться в межах фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області.