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ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Севгіль Мусаєва, Валентина РоманенкоСубота, 29 червня 2024, 10:48
ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела
ЮРІЙ СОДОЛЬ. ФОТО: КОМАНДУВАННЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗС УКРАЇНИ У FACEBOOK

Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та інші факти, на які вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Як дізналася УП, ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто і за результатами опрацювання – приєднано до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку.

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В Бюро пообіцяли представнику "Азову", що викладені ним обставини будуть перевірені.

Сам Кротевич у соцмережі Х напередодні заявив, що "відповідю ДБР не задоволений".

"Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", – додав "азовець".

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Передісторія:

  • Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
  • За даними УП, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Начштабу "Азова" також висловив готовність свідчити у справі.
  • Після оприлюднення заяви президент Володимир Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. 
  • У ДБР "Українській правді" підтвердили, що така заява надійшла, і додали, що з нею працюють слідчі.

Теми: війнаДБРАзов
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